Klapa sondażowa Konfederacji. "Na koniec wychodzi Grzegorz Braun"

Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje tąpnięcie poparcia dla Konfederacji. Na to ugrupowanie chęć zagłosowania wyraziło 7,8 proc. uczestników badania. To oznacza spadek aż o 5,3 pkt. proc. I to właśnie spadek notowań Konfederacji sprawiłby, że jesienią opozycja mogłaby iść po władzę. - To jest zderzenie z rzeczywistością. Dopóki pracuje się na Tiktoku to ma się wszystko pod kontrolą. To, co spodobało się publiczności, zostało zweryfikowane. A na koniec wychodzi Grzegorz Braun i mówi prawdę o Konfederacji, dostając największe brawa, pokazując się z ciemnej strony. Wielu młodych ludzi zachłysnęło się tematami wolnościowymi, a w sprawach osobistych Konfederacja nie ma nic wspólnego z wolnością - mówiła w programie "Tłit" WP Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. Jak wskazywała, "jest przekonana", że Trzecia Droga ostatecznie pokona ugrupowanie m.in. Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. - Ten wynik Konfederacji mnie cieszy. Ludzie zderzyli się z rzeczywistością. Trzecie miejsce rozstrzygnie, kto będzie rządził w Polsce - zakończyła.

