Kłamstwa polskich polityków. Tak Fogiel bronił premiera, wspomniał o Tusku

Radosław Fogiel z PiS-u w programie "Tłit" Wirtualnej Polski został zapytany o to, czy się nie boi, że wewnętrzne konflikty w jego formacji politycznej doprowadzą do stopniowej erozji, do której doszło w Wielkiej Brytanii. Tam dymisję złożył premier Boris Johnson. - Brytyjski system polityczny i parlamentarny jest na tyle inny od polskiego, że tu prostych analogii na pewno nie ma - wskazał wicerzecznik PiS. Na uwagę dziennikarza WP Patryka Michalskiego, że w polskiej polityce chyba nikt za kłamstwo nie został pozbawiony władzy, Radosław Fogiel odpowiedział, że "te przyczyny upadku rządu Borisa Johnsona też są nieco uproszczone". - Tam sytuacja w partii konserwatywnej była jednak inna, kilka frakcji, różne sytuacje, cele - kontynuował gość WP. Radosław Fogiel skomentował także wpis Donalda Tuska dotyczący dymisji Johnsona. Lider PO zwrócił się w nim bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem Radosława Fogla największym kłamstwem wypowiedzianym w polskiej polityce przez jakiekolwiek premiera byłe słowa Donalda Tuska o tym, że ten nie wybiera się do Brukseli. - Z kogo się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie - dodał wicerzecznik PiS. Polityk stanął w obronie szefa polskiego rządu, twierdząc, że "czym innym jest konieczność sprostowania, doprecyzowania wypowiedzi (...). A czym innym jest obiecywanie Polakom, że się nie porzuci stanowiska premiera, po czym czmycha się do Brukseli na lukratywne stanowisko". Rozmówca WP został zapytany także o to, czy obawia się tego, że po zmianie premiera dojdzie do zmiany kierunku ws. polityki wobec Ukrainy. - Bardzo trudno to dziś ocenić - wyjaśnił Fogiel.