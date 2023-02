"Kiwnęła głową, rozpłakała się". Tak uratowali 6-latkę z Bachmutu

Hałyna jest jedną z milionów osób, które zostały uchodźcami wewnętrznymi po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę - przypomina Reuters. Jak powiedział dziennikarzom Diaczenko, policjanci jeżdżą do Bachmutu, by przekonać pozostających tam ludzi do ewakuacji, a przynajmniej, by wyjechały dzieci. Wciąż około 200 dzieci pozostaje w obleganym przez Rosjan mieście.