Kinga Duda wyróżniona w Madrycie. Uniwersytet Jagielloński składa gratulacje

"Wspaniałe wieści z Madrytu. Angelika, Kinga i Weronika wyróżnione w międzynarodowym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot" - poinformował UJ. To kolejny rok z rzędu, gdy córka prezydenta osiąga w tym prestiżowym konkursie świetne wyniki.

UJ właśnie pochwalił się, że zespół, w którym Kinga Duda startowała w hiszpańskim Madrycie, otrzymał wyróżnienia "Best Respondent Award" i "Third Best Team Award".