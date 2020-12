Kinga Duda organizuje w Pałacu Prezydenckim spotkania z młodzieżą. Czemu służą?

Kinga Duda w Pałacu Prezydenckim o problemach młodzieży

Kinga Duda na razie nie będzie rozmawiać o LGBT

Rzepecki został zapytany, czy wśród tematów zaplanowanych w Pałacu Prezydenckim spotkań znalazły się problemy młodych osób LGBT. W ocenie doradcy nie jest to obecnie najważniejszy temat i spotkania skupiają się na razie na tym co najistotniejsze, czyli na życiu młodych w czasie pandemii koronawirusa.

- Świat w dobie pandemii koronawirusa to jest teraz nasza rzeczywistość, w której musimy się odnaleźć i to w wielu aspektach. To nasze wyzwanie na wielu polach: na rynku pracy, mieszkalnictwa, edukacji, zdrowia, także zdrowia psychicznego czy relacji społecznych. To są te aktualne tematy, niekiedy bardzo trudne, ale musimy się z nimi zmierzyć - powiedział Rzepecki.