Sędziowie pokoju. Kinga Duda połączy Pawła Kukiza z Jarosławem Kaczyńskim?

- Nie przyszedłem do polityki po to, by walczyć o synekury w spółkach skarbu państwa. Mnie interesują przede wszystkim trzy kwestie: zmiana ordynacji wyborczej i indywidualne bierne prawo wyborcze dla każdego obywatela, wprowadzenie dnia referendalnego i sędziów pokoju. O tym mogę rozmawiać z każdym - mówi Wirtualnej Polsce Paweł Kukiz.