Kinga Duda. Nieoczywisty głos ws. doradzania prezydentowi

"Nosi mnie od rana, ale nie miałam czasu napisać, co myślę o nominacji pana prezydenta swojej córki na doradcę" - napisała na jednym z portali społecznościowych Ewa Minge. I stwierdziła, że tego, co myśli, nie napisze, bo byłoby to nieetyczne w stosunku do jednej z poczytnych gazet i dziennikarki, z którą rozmawiała.