Kinga Duda doradcą prezydenta. Wiadomo, co przesądziło o jej powołaniu

- Już podczas wieczoru wyborczego Kinga Duda pokazała, że ma wiele ważnych rzeczy do powiedzenia. Świetnie się wtedy zaprezentowała. To przesądziło. Prezydent często z nią rozmawia na tematy polityczne i społeczne. Uznał, że może wiele zyskać, korzystając z rad osoby reprezentujące młode pokolenie - powiedział Wirtualnej Polsce bliski współpracownik prezydenta.

Przypomnijmy, że Kinga Duda w finale kampanii prezydenckiej zaapelowała o szacunek wobec osób o różnych poglądach, orientacji i kolorze skóry. - Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje, aby być obiektem nienawiści - powiedziała tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów .

Otoczenie prezydenta unika odpowiedzi, dlaczego Kinga Duda otrzymała oficjalną funkcję doradcy swojego ojca skoro i tak mają okazję do wymiany poglądów w rodzinnym gronie. Rozmówca WP dodał, że nie ma tu czego tłumaczyć, powołanie społecznego doradcy jest osobistą decyzją Andrzeja Dudy .

Kinga Duda w kancelarii ojca. Beata Szydło wprost o pojawiającym się dylemacie

Kinga Duda doradcą. Dudowie jak rodzina Trumpów

Już pojawiły się pierwsze komentarze, że wejście Kingi Dudy do grona doradców przysporzy jej problemów i narazi na złośliwości publikowane w internecie. Prezydent Andrzej Duda jeszcze w środę wieczorem napisał na Twitterze, że jego córka pełni funkcję jako wolontariusz i nie pobiera wynagrodzenia. To w odpowiedzi na sugestie, że funkcja doradcy społecznego wiąże się z wypłatą pensji.

Łatwo przewidzieć, że Kinga Duda będzie musiała się zderzyć mniej sympatycznymi konsekwencjami nowego zajęcia. Wkrótce część decyzji prezydenta będzie komentowana i recenzowana przez pryzmat jej osoby. Co mogła zrobić, czego nie zrobiła, czy tata jej posłucha?

Wystąpienie Kingi Dudy po ogłoszeniu sondażu IPSOS. "Nikt nie zasługuje, by być obiektem nienawiści"

- Jeżeli społeczne doradztwo spowoduje to, że Andrzej Duda zacznie głosić racjonalne poglądy, to mi to nie przeszkadza - komentował w Radiu Zet Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.