Kim się odgraża. Postawiono rakiety na granicy

Południowokoreańska agencja Yonhap oceniła na podstawie zdjęć opublikowanych przez KCNA, że są to wyrzutnie rakiet balistycznych Hwasong-11, które według analityków mają zasięg do 100 km. Oznacza to, że w przypadku rozmieszczenia ich na obszarach frontowych, teoretycznie byłyby w stanie dosięgnąć okolic Seulu, czyli obszarów zamieszkałych przez około połowę z 51 milionów mieszkańców Korei Płd.