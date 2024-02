Kim się chwali. Test "super dużej głowicy bojowej"

Analitycy w Korei Płd. nie są zgodni co do tego, co reżim w Pjongjangu chciał zasugerować, pisząc o "super dużej głowicy bojowej". Według części z nich miało to oznaczać groźbę, że na pociskach mogłaby być zamontowana głowica nuklearna. Inni oceniają natomiast, że skoro władze Korei Płn. nie napisały o tym wprost, to znaczy, że przetestowano broń konwencjonalną.