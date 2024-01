Kim dostarcza Rosji rakiety. Kolejny dowód

Ponadto dwa z tych trzech statków zidentyfikowano też w niedawnym raporcie londyńskiego think-tanku Royal United Services Institute. Opracowanie zwracało uwagę na wzrost przeładunków z Korei Północnej do Rosji, co "dowodzi, że Rosja prawdopodobnie rozpoczęła transport północnokoreańskiej amunicji na dużą skalę". Trzeci został zidentyfikowany przez NK News, niezależny portal poświęcony Korei Północnej, jako "część grupy statków handlowych, które zrealizowały wiele dostaw sprzętu wojskowego i amunicji z KRL-D do Rosji".