Artylerzyści skarżą się, że pociski z Korei Północnej są dosłownie "przeklinane przez żołnierzy". Wskazują, że są one używane tylko w sytuacjach, gdy "precyzja pocisku, a nawet samo wystrzelenie go z lufy mają najmniejsze znaczenie" dla działań bojowych. To jest kontrast do amunicji irańskiej, która również jest używana przez rosyjską armię i jest oceniana jako "niezła".