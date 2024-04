Kim są mężowie zaufania?

Mąż zaufania to osoba, która nie może wykonywać żadnych czynności członka komisji, pomagać wyborcom czy choćby instruować ich lub dotykać urzędowych kart wyborczych. Jest to jednak ważna funkcja, ponieważ taka osoba obserwuje pracę komisji na każdym etapie wyborów. Obecni w lokalach mężowie zaufania zobowiązani są do tego, by nosić identyfikator z imieniem i nazwiskiem, funkcją oraz nazwą komitetu wyborczego bądź nazwą podmiotu uprawnionego, który reprezentują. Niedozwolone jest, by mąż zaufania prowadził agitację w dniu wyborów czy miał na identyfikatorze jakikolwiek element takiej agitacji.