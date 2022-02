Kim jest tak naprawdę Kaczyński. Ekspert wskazuje jego rolę

Po nieudanym wdrożeniu Polskiego Ładu ze stanowiskiem pożegna się szef resortu finansów Tadeusz Kościński. Prof. Antoni Dudek w programie "Newsroom" WP zauważył, że to, czy nie będzie kolejnych dymisji, zależy od tego, jak dalej przebiegać będzie wprowadzanie Polskiego Ładu. - Minister Kościński występuje tu w klasycznej roli kozła ofiarnego, bo przecież nie on był promotorem tego pomysłu, ani jego autorem - stwierdził politolog z UKSW. - Prawdziwy zleceniodawca, czyli premier Morawiecki, i prawdziwy decydent, czyli prezes Kaczyński, raczej do dymisji się nie podadzą - zauważył prof. Dudek. Jarosława Kaczyńskiego politolog określił nadpremierem, który nie musi się tłumaczyć. Gość Mateusza Ratajczaka zgodził się również ze stwierdzeniem, że wśród Polaków niesmak związany ze problemami wokół Polskiego Ładu pozostał.