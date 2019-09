Kim jest Małgorzata Kidawa-Błońska? Kandydatka KO na premiera ma bogate doświadczenie

Małgorzata Kidawa-Błońska była m.in. rzecznikiem prasowym rządu Ewy Kopacz i marszałkiem sejmu VII kadencji. Teraz ma szansę zostać premierem. Wystartuje z 1. miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Jej głównym rywalem będzie Jarosław Kaczyński.

Małgorzata Kidawa-Błońska i jej kariera polityczna

Kandydatka na premiera raz startowała do sejmu z list Unii Wolności . W 2001 roku wstąpiła w szeregi Platformy Obywatelskiej i to w tej partii sukcesywnie rozwija karierę polityczną. W latach 2006-2013 kierowała stołecznym strukturami partii.

W lutym 2015 roku Kidawa-Błońska ponownie została rzecznikiem rządu. Funkcję tę pełniła do 25 czerwca 2015 roku, kiedy do została kandydatką PO na marszałka sejmu po odejściu Radosława Sikorskiego . Jeszcze tego samego dnia jej kandydaturę poparło 244 posłów, a Małgorzata Kidawa-Błońska została drugą osobą w państwie.

Małgorzata Kidawa-Błońska polską Sophią Loren?

Innym razem nie była w stanie wytłumaczyć gdzie podziały się brakujące pieniądze przelane z OFE do ZUS . - To są na pewno jakieś kwoty, które wynikają z różnych takich działań – mówiła na antenie RMF FM Kidawa-Błońska.

We wrześniu 2011 roku "Fakt" podkreślił podobieństwo Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do aktorki Sophii Loren. – Kilka osób już mi to mówiło, że im jestem starsza, tym bardziej ją przypominam (…) Nie stylizuję się na Sophię Loren, ale to miłe, że jestem do niej porównywana – mówiła na łamach "Faktu" Małgorzata Kidawa-Błońska.