Kim jest Jacek Żalek?

Jacek Żalek: "LGBT to nie są ludzie, to ideologia"

Na antenie TVN24, w piątek 12 czerwca, poseł Jacek Żalek powiedział, że "LGBT to nie są ludzie, to ideologia". Katarzyna Kolenda-Zaleska odłączyła go wtedy od rozmowy. Tłumaczyła później, że "nie może dać przyzwolenia na odhumanizowanie ludzi".