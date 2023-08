Kim jest "dziwny pan Tomek", który podbił serca dzieci i ich rodziców?

- Rozumiem, że wszystko trzeba sprawdzić. Że różne osoby różne rzeczy wykorzystują. Może nam się uda namówić specjalistów, by przejechali z nami turę szkoleń albo uczestniczyli w jakiejś konferencji, co jest moim marzeniem. Gdy kiedyś to wszystko się skończy, będziemy mogli zrobić o tym fajny dokument. Wówczas się z tego wytłumaczymy. A do tego momentu – niech ktoś myśli, co chce.