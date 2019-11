WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Kim jest chytra seniorka z Krakowa. 771 razy zapłaciła cudzą kartą w sklepie Gdy raz udało jej się zapłacić za bułki znalezioną kartą płatniczą, pokusa korzystania z cudzych pieniędzy była już zbyt silna. 62-letnia emerytka powtórzyła transakcję jeszcze 770 razy i przez 10 miesięcy żyła na koszt nieświadomej właścicielki karty. Kraków. Emerytka znalazła kartę płatniczą i zapłaciła nią 771 razy. (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER) - Zatrzymana miała niską emeryturę i aby związać koniec z końcem musiała dodatkowo dorabiać. Usprawiedliwiała się, że robiła tylko drobne zakupy w sklepie spożywczym. Pokusa korzystania z drobnych kwot była zbyt wielka. Dlatego płaciła kartą, raz, drugi, trzeci, aż po 771 płatnościach doszło do jej zablokowania - tłumaczą krakowscy policjanci. Sami byli zaskoczeni, gdy okazało się, że złodziejem sprytnie podbierającym pieniądze z konta okazała się emerytka. Niekarana i nienotowana wśród złodziei. Kobieta wpadła po tym, jak policjanci zebrali nagrania monitoringu w kilku sklepach, gdzie dokonywano transakcji. Ku swojemu zdziwieniu na zdjęciach zobaczyli skromnie ubraną starszą panią. Jej wizerunek nie figurował w kartotece krakowskich złodziei. Policjanci postanowili wydrukować sobie fotografie podejrzanej i czekać pod jednym ze sklepów, gdzie powtarzały się płatności. Czwartego dnia złapali ją na gorącym uczynku. 771 transakcji to rekord Emerytka jest prawdopodobnie rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę nielegalnych transakcji płatniczych w Polsce. Nieuczciwi znalazcy albo zawodowi złodzieje kart płatniczych zazwyczaj w szybkim tempie opróżniają konto ofiar. Nagły wzrost liczby transakcji szybko budzi podejrzenia właściciela konta i powoduje blokadę środków. Jak dotąd podobne sprawy dotyczyły kradzieży powtarzających się przez kilka dni i najwyżej 20-40 transakcji - wynika z wyroków publikowanych na portalu orzeczeń sądów powszechnych. W tym wypadku było inaczej. Z konta poszkodowanej ginęły drobne kwoty. Miesięcznie było to około 650 zł. W tym samym czasie właścicielka karty korzystała z płatności za pomocą telefonu, sądząc, że karta płatnicza bezpiecznie spoczywa w domowej szufladzie. Dopiero po 10 miesiącach zorientowała się, że ktoś podbiera pieniądze z rachunku, a sama karta gdzieś się zawieruszyła. Kobieta wyraziła skruchę. Co jej grozi? - Zatrzymana wyraziła skruchę za popełnione czyny i wyraziła również wolę dobrowolnego poddania się karze. Wyjaśniła, że znalazła kartę w automacie do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Sprawdzamy tę wersję - wyjaśnia Anna Zięcik z małopolskiej policji. Przestępstwo tylko pozornie wydaje się błahe. Korzystanie z cudzej karty płatniczej traktowane jest jako kradzież z włamaniem. Grozi za to kara do 10 lat więzienia. Sądy zazwyczaj orzekają kary więzienia w zawieszeniu, a dodatkowo nakazują zwrot pieniędzy poszkodowanym. Sędziowie zaostrzają kary (np. rok więzienia), gdy okazuje się, że "znalazca" zgubionej karty dokonuje serii zakupów. Piszą w uzasadnieniach wyroków, że jeśli ktoś pilnuje, aby nie przekroczyć wartości transakcji 50 zł (płatność bez podawania PIN-u) karty, jeździ po sklepach, korzysta z karty przez kilka dni, to popełnia ciąg przestępstw i świadomie je planuje. Z opisywanych przez sędziów spraw wynika, że coraz trudniej o uczciwego znalazcę karty. W Świdnicy znalazca karty balował za cudze przez 4 dni. Pił wódkę i palił papierosy, do sklepu jeździł samochodem uprzednio tankując za 49 zł. Potem usprawiedliwiał się, że tak go podkusiło, bo zarabia tylko 1500 zł miesięcznie.