Zwrot po spotkaniu z Bodnarem. Wrzosek: Zostaję w prokuraturze

- Pani prokurator będzie teraz wspierać ministra w pracy jako prokurator delegowany do MS i będzie pełniła rolę radcy ministra ds. warunków służby prokuratorskiej. Nie jest to awans, tylko delegacja, a więc rodzaj przesunięcia pani prokurator do pracy w ministerstwie. Jej misją będzie poprawa warunków służby prokuratorskiej, zwłaszcza w zakresie pracy prokuratorów prokuratur rejonowych, służących na "pierwszej linii" w sferze ścigania przestępstw oraz stania na straży praworządności - powiedział dyrektor biura politycznego Adama Bodnara Krzysztof Dobies.