Kim Dzong Una wysyła ostrzeżenie. Sygnał dla Seulu

Nikt nie wspomina, co naprawdę zawierają przesyłki przygotowywane przez południowokoreańskich aktywistów. To pomoc humanitarna. Do worków przywiązanych do balonów pakowane są nie tylko ulotki zawierające słowa wsparcia i otuchy, ale też żywność, leki i płyty z południowokoreańskimi serialami TV.