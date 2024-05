Żelazna Kopuła nad Grecją? Obawiają się tureckich dronów

Bayraktar TB3 to najnowsza wersja popularnego tureckiego drona TB2, produkowanego przez koncern Baykar. Nowy model, który swój pierwszy lot wykonał pod koniec 2023 roku, posiada szereg ulepszeń i rozszerzonych możliwości w porównaniu do swojego poprzednika. Głównym miejscem bazowania TB3 ma być flagowy okręt tureckiej floty - TCG Anadolu (L-400), gdy tylko osiągnie on wstępną zdolność operacyjną.