Kim Dzong Un oskarża swoich urzędników o "niedbałość, która spowodowała spiralę COVID"

Korea Północna zgłosiła pierwsze oficjalne przypadki koronawirusa dopiero na początku maja br. W ciągu raptem tygodnia epidemia napędzana wariantem Omicron rozrosła się do ogólnokrajowych rozmiarów. We wtorek 17 maja wieczorem Korea Północna odnotowała 232 tys. 880 nowych przypadków "gorączki" , co daje całkowitą liczbę 1,72 miliona z 62 zgonami.