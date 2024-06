Kierwiński ostro do Holland. "Skąd to wie?"

Agnieszka Holland powiedziała, że kobieta z noworodkiem, która została uratowana przez Straż Graniczną, wcześniej została dwa razy pushbackowana. Dodała, że kobieta miała szczęście, że urodziła po polskiej stronie, ponieważ dopiero wtedy została przewieziona do szpitala. - A skąd pani Agnieszka Holland to wie? - zapytał w programie "Tłit" WP Marcin Kierwiński. - Ja zadaję bardzo konkretne pytania i proszę mi wierzyć, że nie przez przypadek zadaję to pytanie. Skąd Agnieszka Holland wie, że ta kobieta była dwukrotnie wcześniej pushbackowana - kontynuował poseł KO. - A nie była? - zapytał prowadzący Patryk Michalski. - Ja nie mam takiej wiedzy - odpowiedział Kierwiński. Były szef MSWiA odniósł się także do słów reżyserki, która twierdzi, że granica ma być bezpieczna, ale uważa także, że w tej sprawie stosowany jest populizm. - Nie, to nie jest populizm. To jest realność. Realność wynikająca z tego, co wyprawiają białoruskie służby, co wyprawiają Rosjanie - odpowiedział Kierwiński.

