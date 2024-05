Kierująca nie ustąpiła pierwszeństwa. Nagranie ją pogrążyło

Niebezpieczne zachowanie na drodze. Nieuwaga kierującej suzuki w Żorach na al. Zjednoczonej Europy mogła doprowadzić do kolizji. Policja udostępniła nagranie z miejsca zdarzenia, które trafiło na policyjną skrzynkę, dzięki czujności świadka. Na udostępnionym materiale widać, jak żółte suzuki włącza się do ruchu na skrzyżowaniu, jednak nie ustępuje pierwszeństwa jadącej z naprzeciwka innej osobówce. Co gorsza, kobieta za kółkiem w ostatniej chwili zauważyła, że tuż obok niej znajduje się pojazd i odbiła w lewo unikając kolizji. Niewiele jednak brakowało, by te spotkanie zakończyło się potężnym uderzeniem. Po tym jak nagranie z al. Zjednoczonej Europy trafiło do służb, mundurowi szybko ustalili właścicielkę feralnego pojazdu. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 500 zł i otrzymała 10 punktów karnych. "Najczęściej do zdarzeń drogowych z powodu nieustąpienia pierwszeństwa dochodzi w sytuacjach włączania się do ruchu. Wtedy też należy zachować szczególną ostrożność, skoncentrować się na obserwacji, patrzeć w lusterka, ocenić odległość od zbliżających się pojazdów i wybrać dogodny moment na rozpoczęcie jazdy" - apeluje do kierowców policja.