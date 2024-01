Kierownictwo SOP nie do ruszenia? Jedna sytuacja mogła zmienić wszystko

– Już w 2019 r., relacje "Karamby" i "Jawora" miały się bardzo dobrze, byli zaufanymi kumplami. Jednak za rządów w SOP poprzedniego komendanta Pawła Olszewskiego "Hansa", ochroniarz Morawieckiego swoje wpływy w formacji utracił. Kiedy Olszewski zamierzał odejść, "Karamba" usilnie zabiegał, aby to on przejął stołek komendanta. Bezskutecznie. Raz, że pozycja Morawieckiego była wtedy już mocno osłabiona. Dwa: nie akceptowali takiego ruchu Kamiński z Wąsikiem, a to oni musieli rozpocząć procedurę. Trzy: nie akceptował go prezydent Duda, głównie z uwagi na postrzeganie "Karamby" jako człowieka premiera. W tej sytuacji pojawił się sprytny pomysł, aby znaleźć swojego pozornie "neutralnego" kandydata – relacjonuje nasz rozmówca.