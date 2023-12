Szef Służby Ochrony Państwa może się "pakować"? "Lobbują, żeby został"

- Jest kojarzony jako człowiek Macieja Wąsika, byłego wiceszefa ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji. A to wystarczająca "rekomendacja", żeby go odwołać. To Wąsik przyjechał w listopadzie ubiegłego roku i zakomunikował, że nowym szefem będzie właśnie "Jawor" – uważa były wysoko postawiony oficer dawnego Biura Ochrony Rządu (od lutego 2018 r. – Służby Ochrony Państwa).