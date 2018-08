Kierowcy ciężarówek zapowiadają strajk. Ma być odpowiedzią na akcję „TIR”

W związku z trwającą akcją „TIR”, od 3 sierpnia policja prowadzi wzmożone kontrole kierowców ciężarówek na autostradach i drogach ekspresowych. „Pod lupą” znaleźli się zwłaszcza wyprzedzający pomimo zakazu. W odpowiedzi, tirowcy zapowiadają protest.

W najbliższy piątek w godz. 7-20, kierowcy samochodów ciężarowych planują przeprowadzić protest. Akcja „Protest69” ma przyjąć formę „strajku włoskiego”. Kierowcy będą utrzymywali prędkość o 10 km/h niższą niż maksymalna- na autostradach będzie to 69 km/h, w terenie zabudowanym będzie to 40 km/h, a poza nim 60 km/h. Tirowcy będą wystrzegać się również wyprzedzania na drogach dwujezdniowych. "W połączeniu z niskimi prędkościami skutecznie zatamuje to prawe pasy ruchu, powodując niemałe utrudnienia w ruchu. Zwłaszcza na obwodnicach miast, czy przed węzłami"- czytamy na portalu 40ton.net.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie „Protest69” na Facebook’u- „Oczywiście z całą mocą potępiamy uporczywe blokowanie pasa dla pojazdów osobowych, lecz uważamy iż uznaniowe definiowanie zbyt długiego wyprzedzania co w konsekwencji wprowadza całkowity zakaz wyprzedzania to za duże przegięcie. Nasz zawód w europie już traktowany jest jak skarbonka do wyłudzania pieniędzy, tym bardziej boli fakt iż także nasza ojczyzna Rzeczpospolita Polska dołączyła do tego festiwalu okradania kierowców, nie tylko z pieniędzy lecz także i z tak pożądanego w naszym zawodzie czasu...” (pisownia oryginalna).