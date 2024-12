Kierowcy ciężarówek w oku drona policji. Posypały się mandaty

Policja obserwowała kierowców z powietrza na A4. Policjanci z Bolesławca w kilka godzin ujawnili dziesiątki wykroczeń. Dolnośląscy funkcjonariusze ukarali w kilka godzin , aż 30 kierowców ciężarówek, którzy zlekceważyli zakaz wyprzedzania. Za popełnione wykroczenia kierowcy zostali ukarani mandatem w wysokości 1000 złotych i 8 punktami karnymi. Większość z nich z początku nie wiedziała do końca, dlaczego policja przystępowała do kontroli drogowej. Działania z wykorzystaniem drona są coraz częstszym rozwiązaniem wśród służb. Kierowcy muszą mieć świadomość, że mogą być obserwowani w każdej chwili, co ma dać do myślenia, by stosować się do aktualnych przepisów. "Działania miały na celu poprawę bezpieczeństwa, a w szczególności ograniczenie liczby zdarzeń drogowych będących skutkiem przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami. Co warto podkreślić, działania przyniosły zakładany efekt, ponieważ w czasie ich trwania, nie odnotowano poważnych w skutkach zdarzeń drogowych" - przekazała pod nagraniem dolnośląska policja.