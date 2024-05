Kierowcom się nie spodoba. Szykuje się wielka zmiana w centrum Warszawy

Obecnie strefa płatnego parkowania niestrzeżonego obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, z wyjątkiem 2 maja, 24 i 31 grudnia. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne. Minimalna opłata za postój wynosi 0,50 zł, co odpowiada 10 minutom postoju. Za pierwszą godzinę parkowania trzeba zapłacić 4,5 zł.