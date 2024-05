Tragedia w Ursusie. Zatrzymany usłyszał zarzut potrójnego morderstwa

Tragedia na Ursusie

W Niedzielę Wielkanocną w jednym z domów na warszawskim Ursusie znaleziono ciała czterech osób: dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. - Przyjechali ich synowie, pewnie na śniadanie wielkanocne i albo nie mogli dostać się do domu, albo do niego weszli i odkryli ciała - mówiła jedna z sąsiadek. Wówczas prokuratura twierdziła, że doszło do tzw. rozszerzonego samobójstwa.