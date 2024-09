Kierowca z Białorusi mógł zabić. Nagranie go pogrążyło

Przytomna reakcja policjanta po służbie uchroniła innych uczestników ruchu drogowego przed tragedią. Policja z Bielska Podlaskiego udostępniła nagranie, na którym widać, jak kierowca ciężarówki jedzie tzw. wężykiem, a momentami trzyma się środkiem drogi czy zjeżdża na pobocze. Świadek całego zdarzenia okazał być się funkcjonariuszem z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. Przekazał służbom wszystkie potrzebne informacje i śledził pijanego kierowcę, aż do momentu przybycia patrolu. Po kontroli drogowej okazało się, że za kółkiem siedział obywatel Białorusi, u którego w wydychanym powietrzu odnotowano prawie 3 promile alkoholu. Stracił on prawo jazdy i trafił do aresztu. Teraz jego sprawą zajmie się sąd. "Bielscy policjanci zatrzymali na krajowej 19 kierowcę ciężarówki, który miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mundurowych zaalarmował będący na wolnym policjant z Hajnówki, który zauważył pojazd jadący całą szerokością drogi. Obywatel Białorusi stracił prawo jazdy. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat" - wyjaśniła policja.