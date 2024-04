Kierowca stracił rozum. Pędził prosto pod pociąg

Niebezpieczne zdarzenie na przejeździe kolejowo-drogowym. Kamera monitoringu kolei zarejestrowała groźny moment na odcinku w Pieniężnie na linii kolejowej 221 Olsztyn Gutkowo - Braniewo. Gdy opuszczały się rogatki, niespodziewanie kierujący kią powoli przejechał pod szlabanami i znalazł się na torach. Wówczas świadek stojący w korku ruszył do kierowcy, reagując na jego bezmyślne zachowanie. Po krótkiej chwili osobówka zaczęła cofać, a to wszystko działo się już przed nadjeżdżającym pociągiem. Maszynista poprzez próby wyłamania rogatek otrzymał wcześniej komunikat o możliwym incydencie na przejeździe kolejowym w Pieniężnie. Dlatego też zwolnił cały skład i zatrzymał się w bezpiecznej odległości od miejsca zdarzenia. Wszystko działo się pod koniec marca, jednak Polskie Linie Kolejowe dopiero teraz udostępniły ten materiał. Sprawa trafiła na policję. Kierowca z nagrania będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni, ponieważ za wjazd na przejazd, pomimo czerwonego światła i zamkniętych rogatek grozi mandat od 2 tys. do 4 tys. złotych.