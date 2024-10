Kierowca nie zauważył rowerzysty. 12-latek nie miał szans

Dramatycznie wyglądające zdarzenie na drodze w Kraśniku na Lubelszczyźnie. Policja udostępniła nagranie z kamery monitoringu, która uchwyciła moment potrącenia młodego rowerzysty przez samochód. Gdy chłopak sygnalizował skręt w lewo, unosząc lewą rękę, nagle znalazł się przed maską SUV-a. Kierujący mitsubishi staranował rowerzystę, ale ten w ostatniej chwili odbił w prawo, ratując sobie życie. Mundurowi z Kraśnika przekazali, że poszkodowany 12-latek trafił do szpitala. Winny w całej sytuacji jest kierowca, który nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Szpitalnej w Kraśniku. "Wstępne ustalenia policjantów pracujących na miejscu wskazują na to, że kierujący pojazdem Mitsubishi. 68-latek nie zastosował się do obowiązującego oznakowania i nie ustąpił pierwszeństwa wykonującemu manewr skrętu 12-letniemu rowerzyście. Kierowca pojazdu był trzeźwy, natomiast dziecko trafiło do szpitala. Na miejscu wykonaliśmy oględziny oraz zabezpieczyliśmy monitoring. Z jego nagrań wynika, że nastolatek jadący jednośladem sygnalizował manewr skrętu ręką. Nagranie publikujemy ku przestrodze" - przekazała policja.