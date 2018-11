Kierowca nie zabrał niewidomej z psem przewodnikiem. Tłumaczył się alergią

Kierowca busa odmówił zabrania niewidomej pani Joli z psem przewodnikiem. Tłumaczył, że nie zrobi tego, bo... ma alergię. - Ostatecznie trzasnął drzwiami zostawiając trzy osoby niewidome na dworcu - mówi WP pani Ewa, która razem z mężem podróżowała z panią Jolą. Firma przeprasza za "skandaliczną i niedopuszczalną" sytuację i obiecuje, że wyciągnie konsekwencje wobec pracownika.

Kierowca tego busa odmówił przewiezienia niewidomej z psem przewodnikiem (Facebook.com, Fot: Ewa Zadrożna)

1 listopada, godzina 15, dworzec autobusowy w Krakowie. To dzień świąteczny, więc większość autobusów nie kursuje regularnie. Jacek Zadrożny z żoną Ewą i jej siostrą Jolą Kramarz chcieli dostać się do Andrychowa. Wszyscy są niewidomi, a pani Joli towarzyszy pies przewodnik.

- To było jedyne połączenie do Andrychowa o tej porze - mówi Wirtualnej Polsce pan Jacek. - Pędziliśmy na tego busa, bo do Krakowa jechaliśmy z Warszawy pociągiem. Zdążyliśmy, bardzo się z tego cieszyliśmy, na dodatek w busie było dużo miejsca. Ja ustawiłem się z wielką walizą przy luku bagażowym, a moja żona poszła kupić bilety - opowiada mężczyzna.

"Jestem uczulony, z psem nie pojadę"

Pani Ewa mówi nam, że kierowca od początku pokazywał, że "to on tu rządzi". - Kiedy poprosiłam o bilety odburknął: psów nie zabieram. Poinformowałam go, że to pies przewodnik certyfikowany, który ma wszystkie dokumenty. Ten stwierdził: jestem uczulony na psa, nie pojadę - opowiada kobieta.

Jak dodaje, w busie zauważyła tylko kilka osób. - On nie był przepełniony. Mogliśmy spokojnie usiąść, nawet na końcu, żeby nie doskwierała mu ta alergia - mówi pani Ewa.

Pasażerowie też nie zareagowali. - Odsyłali nas do pociągu. Którego de facto do Andrychowa nie ma. Ludzie taką rolę przyjmują, że wolą się nie wychylać - stwierdza kobieta.

- Kierowca ostatecznie trzasnął drzwiami i… po prostu odjechał - wyznaje pan Jacek.

Miał obowiązek zabrać niewidomego z psem przewodnikiem

W regulaminie przewoźnika "Bus Janiso" znajduje się zapis "Nie przewozimy zwierząt". Jednak osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem korzysta ze szczególnych uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Zgodnie z art. 20a. "Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej” a te uprawnienie "przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej".

Policja też nie znała przepisów

Pani Ewa w związku z zaistniałą sytuacją zadzwoniła na policję. - Przecież to jest naruszenie prawa. Na 112 pani najpierw chciała olać sprawę. Powiedziała, że to prywatny bus i on nie musi psa zabierać, a więc też nie znała prawa - wyznaje kobieta.

- My jesteśmy uparci. Pani obiecała posprawdzać i oddzwonić. Oddzwoniła, ale jedyny pomysł, jaki miała, to taki, żeby zgłosić to na komisariacie. Żebyśmy przyjechali tam taksówką. Policja się na nas wypięła - mówi pani Ewa.

- Wszyscy jesteśmy osobami niewidomymi, zostaliśmy sami na dworcu. Czekaliśmy na kolejnego busa z nadzieją, że nas zabierze. A ten kolejny też mógł nas nie zabrać. Nam bardzo zależy na niezależności, nie chcieliśmy prosić nikogo z rodziny o kurs do Krakowa - dodaje.

W drugim busie też były problemy

Ostatecznie cała trójka po około godzinie wsiadła do innego busa. Ale ten nie dojeżdżał do Andrychowa, tylko do oddalonych o 13 kilometrów Wadowic.

- Tu też nie obyło się bez problemów. Kierowca nie wiedział, jak ma wystawić bilet. Pies jechał na pełnym bilecie, a my jechaliśmy też na jakiś dziwnych zniżkowych biletach, a mamy zniżkę 51 procent. Ale jechaliśmy. Cieszyliśmy się, że po prostu jedziemy - opowiada kobieta.

Pani Ewa dodaje jeszcze, że z dworca w Wadowicach całą trójkę musiała odebrać jej mama w podeszłym wieku. - Kilkunastu kilometrów na piechotę byśmy nie przeszli - mówi.

Przeprosiny i… prośba o numer konta

Firma "Bus Janiso” opublikowała na Facebooku oświadczenie. "Przepraszamy za zaistniałą sytuacje, była ona skandaliczna i niedopuszczalna. Wobec kierowcy zostaną oczywiście wyciągnięte konsekwencje" - brzmi wpis.

Telefon firmy nie odpowiada. Numer został zablokowany.

Jedna z osób z firmy odezwała się do pani Ewy. - Wielokrotnie nas przepraszała. Ale ja nie mam ochoty wchodzić z nimi w interakcję, tym bardziej, że poproszono nas o podanie numeru konta. A ja nie chce zostać przekupiona. Niby chcieli pokryć nam koszt podróży do Andrychowa. Nie wiem, czy chcieli nam oddać 18 zł, czy po prostu zamknąć nam buzię - stwierdza pani Ewa.

Firma z problemami

Całe zdarzenie małżeństwo nagrało i opublikowało na Facebooku. Pod postem wiele osób zauważa, że kierowcy w tych busach wielokrotnie sprawiali problemy. Nie trzymają się rozkładu nie zatrzymują się na przystankach i często rozmawiają przez telefon podczas jazdy.

- Kiedyś chciałam jechać tym busem. Machałam, żeby się zatrzymał, ale kierowca jechał dalej. Pobiegłam za nim, w końcu się zatrzymał. Wpuścił mnie i zaczął atakować mówiąc "czy nie wiem, że w piątki się nie jeździ, bo wtedy bus zawalony" - mówi WP pani Angelika.

- "Bus Janiso" nie jest rzetelnym przewoźnikiem - dodaje pani Anna. W rozmowie z WP tłumaczy, że kierowcy jeździli na początku punktualnie i "nawet zatrzymywali się na przystankach". - Teraz są niepunktualni, nie uznają wszystkich przystanków i nagminnie rozmawiają w trakcie jazdy przez telefon. Nie szanują pasażerów, jeżdżą, jak chcą - podsumowuje kobieta.

Pani Ewa i pan Jacek pytani, czy będą walczyć o odszkodowanie od firmy, odpowiadają: - Chcemy mówić o tym, że ludziom potrzebna jest komunikacja publiczna. Że potrzebujemy szacunku. Zobaczymy, jaki będzie przebieg wydarzeń. My potrzebujemy niezależnie żyć. Potrzebujemy Polski, która nam to ułatwi.