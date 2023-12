Kierowca nagrał agresorów. Ruszyli na niego z piłą łańcuchową i siekierą

Agresja drogowa nie popłaca. Przekonało się o tym dwóch mieszkańców gminy Lidzbark na Warmii i Mazurach, którzy postanowili przestraszyć innego kierowcę. Traf chciał, że mężczyzna zdążył nagrać wszystko telefonem, gdy zauważył, co się dzieje. Na nagraniu widać, jak dwóch innych mężczyzn wychodzi ze swojego pojazdu, trzymając siekierę i piłę łańcuchową. Co więcej, wspomniana dwójka zachowywała się agresywnie i uszkodziła auto nagrywającego całe zdarzenie. Jak wyjaśniła policja, pomarańczowy mercedes w trakcie wyprzedzania mitsubishi urwał jego lusterko i jak gdyby nigdy nic pojechał dalej. Właściciel osobówki nie odpuścił i jechał cały czas za mercedesem. W pewnym momencie pojazd ten zatrzymał się na poboczu i finał tej akcji widać na nagraniu. "Kierowca – przestraszony zachowaniem mężczyzn - uchylił szybę i poinformował, że zgłosi zdarzenie policjantom. Po chwili mężczyzna trzymający piłę skierował się na tył mitsubishi i łańcuchem piły uszkodził szybę i powłokę lakierniczą pojazdu. Kierujący mitsubishi przestraszony irracjonalnym i niebezpiecznym zachowaniem mężczyzn odjechał z tego miejsca i zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Działdowie, gdzie złożył stosowne zawiadomienie. Następnego dnia przekazał policjantom nagranie z tego zdarzenia, które zdążył zarejestrować swoim telefonem" - poinformowała policja w oświadczeniu. Kryminalni z Działdowa i Lidzbarka zatrzymali już obu mężczyzn. To 28- i 32-letni mieszkańcy gminy Lidzbark. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty stosowania gróźb karalnych zagrożonych karą do 3 lat pozbawienia wolności. Starszy z mężczyzn dodatkowo usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co kodeks karny przewiduje dla sprawcy karę od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, nie wspominając już o mandacie dla kierowcy mercedesa za spowodowanie kolizji w ruchu drogowym.