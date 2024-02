Kierowca nagle zatrzymał autobus. Ruszył na pomoc niewidomej kobiecie

Wyjątkowe nagranie z centrum Warszawy. Miejskie Zakłady Autobusowe udostępniły nagranie z kabiny kierowcy jednego ze stołecznych autobusów. Na nagraniu widać, jak kierowca w pewnym momencie zatrzymuje pojazd przed przejściem dla pieszych. Nagle odpina pasy i wychodzi z autobusu, jak się potem okazało po to, by pomóc starszej niewidomej kobiecie przejść bezpiecznie przez pasy. "Pan Marcin obsługiwał linię 111 i na swojej trasie zauważył osobę niewidomą. Nikt z przechodniów nie zaproponował jej pomocy. Nasz kierowca widząc to - zatrzymał autobus, zabezpieczył go i popędził do niewidomej. Okazało się, że kobieta nie wiedziała czy znajduje się w obrębie przejścia dla pieszych" - wyjaśniły Miejskie Zakłady Autobusowe z Warszawy. Nagranie błyskawicznie zaczęło zyskiwać na popularności i poruszyło internautów, którzy docenili postawę kierowcy.