Kierowca mercedesa przesadził. Nawet 30 tys. mandatu

Zamiast się zatrzymać, przejechał między pieszymi i teraz będzie tego żałował. Na policję trafiło nagranie świadka, którego kamerka samochodowa uwieczniła, jak kierujący mercedesem manewrował między pasażerami wysiadającymi i wsiadającymi do tramwaju. Do zdarzenia doszło 5 marca br. w Bydgoszczy na ulicy Focha. Kierowca znalazł się na tzw. "przystanku wiedeńskim", czyli rodzaju przystanku tramwajowego, który po raz pierwszy wykonano w Wiedniu. Jego konstrukcja polega na podniesieniu jezdni w rejonie przystanku do poziomu chodnika. To udogodnienie ma szczególne znaczenie w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych, ale także opiekunów z dziećmi w wózkach oraz samych maluchów. Ważny jest też aspekt bezpieczeństwa, ponieważ kierowcy samochodów przed przystankiem wiedeńskim są zmuszeni zwolnić, z uwagi na wjazd na wyniesioną platformę jezdni, a także ustąpić pierwszeństwa pieszym, jeśli wchodzą lub wychodzą z tramwaju. Jak przekazała policja, sprawa trafiła do sądu i teraz kierowcy mercedesa grozi nawet grzywna w wysokości 30 tys. zł.