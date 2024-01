Kierowca mercedesa jechał wężykiem. Trafił na policjanta po służbie

W sobotę kierownik posterunku policji w Sułkowicach st. asp. Tomasz Wajda wracał do domu z rodziną. W pewnym momencie na drodze w okolicach Zakliczyna (woj. małopolskie) zauważył przed sobą dziwnie jadącego mercedesa. Pojazd jechał wężykiem, a momentami odbijał się od krawężników. Nietypowy styl jazdy kierowcy dał do myślenia policjantowi, że zapewne ma on do czynienia z osobą pod wypływem alkoholu. Automatycznie powiadomił o wszystkim służby, kontynuując jazdę za podejrzanym autem. Poprosił też żonę, by wszystko uwieczniła telefonem. Policja małopolska udostępniła nagranie, na którym widać, że mercedes, jak nie jedzie środkiem jezdni, to wjeżdża na krawężniki lub co chwilę zmienia pas. Kierującym okazał się 68-letni mieszkaniec gminy Siepraw. "68-letni kierujący mercedesem został zatrzymany dzięki reakcji kierownika posterunku policji w Sułkowicach, który jadąc z rodziną, zwrócił uwagę, na nietypowy styl jazdy kierowcy. Alkomat pokazał dwa promile alkoholu w jego organizmie, a mężczyzna został zatrzymany. Za kierowanie pod wpływem alkoholu grożą wysokie kary finansowe oraz trzy lata pozbawienia wolności" - przekazała policja.