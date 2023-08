Kierowca bmw się doigrał. Spieszył się do kolegi, zebrał 50 pkt karnych

Policja z Wrocławia opublikowała nagranie, na którym widać szalony rajd młodego kierowcy bmw przez ulice miasta. Jak tłumaczył mężczyzna wszystko przez to, że spieszył się do kolegi. Po drodze złamał tyle wykroczeń, żeby zebrać aż 50 punktów karnych i dostać grzywnę w wysokości 3,2 tys. zł. Kierowca dostrzeżony został między osiedlem Jagodno a ulicą Hubską we Wrocławiu - przykuł uwagę policjantów swoimi niebezpiecznymi manewrami na drodze. Do czasu zatrzymania dopuścił się m.in. wyprzedzania przed i na przejściu dla pieszych, niestosowania się do znaków poziomych i przekroczenia prędkości. Dodatkowo 24-latek nie posiadał uprawnień do kierowania, o czym funkcjonariusze sporządzili wniosek do sądu. Cała interwencja została nagrana przez kamerę w radiowozie.