Kierowca bmw potrącił matkę z dzieckiem. Koszmar na pasach w Puławach

Do koszmarnie wyglądającego wypadku doszło w środę w Puławach. Rozpędzony samochód bmw wjechał na czerwonym świetle na przejście dla pieszych, potrącając kobietę i jej synka. Obydwoje trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami ciała. Na nagraniu z kamery miejskiej widać przejście dla pieszych na ulicy Lubelskiej w Puławach. Po zapaleniu się zielonego światła grupa osób wkroczyła na ulicę, a tym samym momencie w pełnym rozpędzeniu na pasy wjechał 27-letni kierowca BMW. Jak podkreślili lubelscy funkcjonariusze, siła uderzenia była tak duża, że matka i jej dziecko w ułamku sekundy znaleźli się w powietrzu. Poszkodowani to 22-letnia kobieta i jej 3-letni syn. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu u kierowcy bmw. Badana jest też krew mężczyzny na obecność innych środków odurzających. Sprawca został zatrzymany przez puławskich policjantów, trwa wyjaśnianie szczegółowych okoliczności zdarzenia. Policja opublikowała to wstrząsające nagranie dla przestrogi przed tak niebezpiecznymi zachowaniami na drodze.