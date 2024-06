Jest prawomocny wyrok. Kierowca autobusu przejechał 19-latkę

- To nie był żaden wypadek drogowy. To było intencjonalne zachowanie oskarżonego - podkreślił w ustnym uzasadnieniu poniedziałkowego wyroku sędzia SA Rafał Doros, opisując początek samego zajścia, kiedy została potrącona pierwsza z kilku stojących na jezdni osób. Później - dodał sędzia - T. widział, że ma przed sobą ludzi, mimo to potrącił Barbarę Sz.