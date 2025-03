Kierował samochód stopami. Finał mógł być tylko jeden

Kuriozalne zachowanie kierowcy na drodze krajowej nr 21. Policja udostępniła nagranie, na którym widać, jak świadek nagrał telefonem dziwnie zachowującego się kierowcę terenowego pojazdu marki nissan. Mężczyzna wychylił się przez szyberdach i w tej pozycji kierował autem. Co ciekawe, kierować miał wówczas stopami. Na materiale świadka widać, że szalony kierowca, co chwilę zjeżdża na przeciwległy pas ruchu. W pewnym momencie na jego drodze pojawił się radiowóz. Terenówka jechała jeszcze tak przez dłuższą chwilę, aż w końcu wpadła do rowu. Okazało się, że właścicielem auta był 44-latek, któremu zabrano prawo jazdy. Mężczyzna był trzeźwy, ale zabrano go w celu pobrania krwi, by ustalić, czy nie był pod pływem środków odurzających. "W sobotę 15 marca policjanci z Komisariatu Policji w Miastku interweniowali wobec 46-letniego kierującego samochodem osobowym marki nissan, który poruszając się drogą krajową nr 21, wychylał się przez szyberdach i kierował pojazdem za pomocą nóg. Mężczyzna jechał całą szerokością jezdni, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierujący był trzeźwy, jednak pobrano od niego krew do badań w celu sprawdzenia, czy nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy" - wyjaśniła policja.