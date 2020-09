Kielce. WSA stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Osieku w sprawie ideologii LGBT

"W związku z prowadzoną przez niektórych polityków wojną ideologiczną, Rada Miasta i Gminy Osiek podejmuje deklarację 'Gmina wolna od ideologii LGBT'. Zobowiązujemy burmistrza zgodnie z naszą wielowiekową kulturą, opartą na wartościach chrześcijańskich do zatrzymania sprzecznego z prawem instalowania w szkołach tzw. latarników LGBT i strzeżenia prawa do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców" - czytamy m.in. w uchwale rady miejskiej.

WSA w Kielcach: Uchwała radnych w Osieku ws. ideologii LGBT jest nieważna

Autorzy uchwały podkreślają, że "samorząd gminy zrobi wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci, w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia". Skargę na uchwałę złożył Rzecznik Praw Obywatelskich uzasadniając, że jest ona niezgodna z Konstytucją RP. Rozprawa odbyła się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach. Po wysłuchaniu stron sędzia Renata Detka ogłosiła wyrok. Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej ustawy w całości.

Kielce. Sąd unieważnił uchwałę anty-LGBT

Sąd nie podzielił również argumentu, że zaskarżona uchwała nie ma "charakteru władczego". "Jeżeli akt wewnętrzny zawiera wytyczne, dyspozycje pod adresem podmiotów, które wchodzą w zakres aparatu administracji publicznej, to wówczas taki akt ma 'charakter władczy'" - powiedział sędzia. Dodała, że "wszelkie wątpliwości w zakresie drogi sądowo-administracyjnej powinny być interpretowane na rzecz ochrony praw obywatelskich szeroko rozumianego prawa do sądu".

"Te wszystkie elementy zadecydowały o tym, że sąd uznał się za właściwy do merytorycznego rozpoznania tej skargi" - podkreśliła Detka, która argumentując stwierdzenie nieważności zaskarżonej ustawy w całości powiedziała, że została ona wydana bez podstawy prawnej. "Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a niewątpliwie ta sprawa ma wymiar ponadlokalny" - dodała.

"Już tylko z tego względu, że ta uchwała została wydana bez podstawy prawnej, z naruszeniem zasady legalizmu, istniała podstawa do stwierdzenia jej nieważności" - zaznaczyła sędzia Detka.

WSA jednym głosem z RPO ws. uchwały anty-LGBT

Sąd podzielił argumentacje Rzecznika Praw Obywatelskich, że uchwała popiera treści wykluczające osoby LGBT ze wspólnoty mieszkańców. "Nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT, tylko chodzi o ludzi. Ta uchwała ewidentnie narusza gwarantowaną przez Konstytucję RP zasadę równości, która zakłada, że wszystkie osoby są wobec prawa równe i wszyscy mamy prawo do równego traktowania przez organy władzy publicznej" - podsumowała sędzia WSA w Kielcach.

Prokurator Prokuratury Krajowej Przemysław Ostojski nie ukrywał, że nie zgadza się z wyrokiem. Zaznaczył, że narusza on polski porządek konstytucyjny, przede wszystkim Ustawę o samorządzie gminnym. "A także konstytucyjne prawa gminy do wyrażenia poglądów istotnych z punktu widzenia mieszkańców gminy. Zarówno samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, jak i prawo do wyrażania poglądów, które również na podstawie właściwych przepisów konstytucyjnych przysługuje każdemu, w moim przekonaniu również gminie" - powiedział Ostojski. Dodał, że prokuratura decyzję o apelacji podejmie po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.