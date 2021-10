Kielce. Roczne dziecko ze złamaną ręką i nogą. Rodzice zatrzymani

We wtorek do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zgłosiła się matka ze swoim rocznym synkiem. Lekarze zdiagnozowali u chłopca złamaną rękę i nogę. Do tego na jego ciele znaleźli też inne niepokojące ślady, które mogą wskazywać, że był on ofiarą przemocy domowej. Medycy niezwłocznie zaalarmowali policję.