Stara baza lotnicza Kuçovë z czasów sowieckich w Albanii ma stać się taktyczną bazą operacyjną NATO. W styczniu rozpoczęto prace nad jej unowocześnieniem i przekształceniem w nowoczesne centrum operacyjne, które będzie miało możliwość obsługi szeregu nowoczesnych myśliwców. Agencja Wsparcia i Zakupów NATO zobowiązała się do sfinansowania renowacji pasów startowych, dróg kołowania, magazynów paliwa i amunicji i oczekuje, że baza będzie działać do 2023 roku. NATO planuje przeznaczyć na ten cel 50 milionów euro. Baza lotnicza, położona 85 kilometrów na południe od stolicy, Tirany. Podczas reżimu komunistycznego Albanii Kuçovë nazywano miastem Stalina. Jak wspomina 83-letni Viktor Vangjeli, który służył przez 27 lat w Kuçovë, latając MiG-19, zanim przeszedł na emeryturę w 1990 roku, baza ta "do 1962 r. odpowiadała za pokrycie całej przestrzeni powietrznej kraju". Przekształcenie Kuçovë w nowoczesne centrum NATO miałoby pozytywny wpływ społeczny i gospodarczy na ten obszar. Baza lotnicza, ma być pierwszą bazą lotniczą NATO na Bałkanach Zachodnich. Po upadku reżimu komunistycznego w Albanii w 1990 r. jej siły powietrzne posiadały ponad 200 MiGów w trzech bazach lotniczych, z których większość została zezłomowana. Przez kilka lat niektóre stare samoloty były wykorzystywane w rolnictwie, ale większość przestała działać w 2005 roku. Albania, jako członek NATO od 2009 roku, przystąpiła do ostrych sankcji Unii Europejskiej i zdecydowanie potępiła rosyjską agresję.