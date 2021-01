Kiedy zostanie zaszczepiony przeciętny Kowalski? Szczera odpowiedź doradcy premiera

Kiedy statystyczny Jan Kowalski, człowiek około 40. roku życia, zostanie zaszczepiony przeciwko COVID-19? Z takim pytaniem prowadzący program "Newsroom" w WP zwrócił się do prof. Andrzeja Horbana, głównego doradcy premiera ds. epidemii. - Uuu... Kowalscy poczekają, do maja, czerwca - odparł prof. Horban. - Ale tego roku? - dopytywał prowadzący. - Tak, tego roku - potwierdził doradca premiera. Prof. Horban był także pytany o przypadki zachorowania na COVID-19 przez osoby, które otrzymały już pierwszą dawkę szczepionki. - To nie ma problemu. Pierwsza dawka wzbudza już prawidłową odpowiedź immunologiczną - stwierdził gość programu "Newsroom". - Ona nie następuje w ciągu kilku dni od zakażenia, ale kilkudziesięciu godzin. Osoba, która po pierwszym szczepieniu zachorowała na COVID-19 będzie chorowała dużo łagodniej - zapewnił prof. Horban. Dopytywany, dlaczego w takim razie odkładamy drugą dawkę szczepionki, zamiast - tak jak Brytyjczycy - zaszczepić jedną dawką jak największą liczbę osób, odparł, że nie ma do tego powodu. - Nam chodzi o to, by odpowiedź immunologiczna organizmu na koronawirusa była trwała - dodał prof. Andrzej Horban.

