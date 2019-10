Kiedy zmiana czasu na zimowy 2019? Niedługo pożegnamy się ze zmianą czasu

Z końcem października czeka nas zmiana czasu na zimowy. Wszyscy przestawimy wskazówki zegarów. Niedługo jednak zmiana czasu zostanie zlikwidowana i rytuał odejdzie w przeszłość.

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2019? Jak przestawić zegarki?

Zmianę czasu przeprowadzamy w Polsce dwa razy w roku, wiosną i jesienią. W marcu przesuwamy wskazówki o godzinę do przodu, wprowadzając czas letni. W październiku zmieniamy czas na zimowy – wtedy wskazówki cofamy o godzinę.

W tym roku przestawiamy zegarki i inne urządzenia w nocy z 26 na 27 października. Zmieniamy czas z godziny 3 na 2, co oznacza, że śpimy o godzinę dłużej. Zapłacimy za to za pięć miesięcy. W nocy z 28 na 29 marca 2020 roku przesuniemy wskazówki zegara z 2 na 3.