Kiedy wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnych? Jak sprawdzić je w internecie

Kiedy wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnych? To pytanie zadają sobie uczniowie kończący gimnazja i szkoły podstawowe. Wyniki egzaminów zostaną opublikowane jeszcze w tym tygodniu. Wiemy, jak sprawdzić wyniki egzaminów w internecie.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnych – kiedy?

Dobre statystyki gwarantują szkole wyższe miejsca w rankingach, co zachęca rodziców do posyłania swoich pociech do danej placówki.