Kiedy wyniki badań nad amantadyną? Prezydent zdradza, kiedy je poznamy

Amantadyna obecnie poddawana jest badaniom klinicznym, które ruszają w ogólnopolskich ośrodkach. Mają one dać odpowiedź na to, czy lek ten będzie mógł być wykorzystywany w leczeniu COVID-19.

Amantadyna przechodzi badania kliniczne. Kiedy wyniki?

- Zapytałem o to pana ministra zdrowia i on zapewnił mnie, że kilka miesięcy temu podjął działania w tej sprawie, zwrócił się o przeprowadzenie badań klinicznych na przełomie 2020 i 2021 roku po to właśnie, by została stwierdzona skuteczność tego leku przeciw koronawirusowi i w ciągu najbliższych tygodni powinny być wyniki tych badań, które umożliwią ministerstwu zdrowia podjęcie odpowiednich decyzji w tym zakresie w zależności od rzeczywistych wyników badań klinicznych, które w tej chwili jeszcze cały czas są prowadzone - oznajmiła głowa państwa.