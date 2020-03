Kiedy wybory prezydenckie 2020? Adam Bodnar: ta decyzja za kilka dni zostanie podjęta

To co się jeszcze musi wydarzyć, żeby władza podjęła decyzję o tym, że jednak to nie jest czas na prowadzenie kampanii wyborczej? Że to nie jest normalny, zwykły, demokratyczny czas. Ja myślę, że coraz jesteśmy bliżsi tego momentu podjęcia tej decyzji. Dzisiaj w Radio TOK FM bardzo mocno na ten temat wyrażał się profesor Zybertowicz. Jeżeli główny doradca prezydenta - czy jeden z głównych doradców prezydenta, mówi bardzo otwarcie, że jego zdaniem to nie są warunki na prowadzenie kampanii prezydenckiej. Że te wybory należy przełożyć, to myślę, że następuje pewne przesunięcie się momentu ciężkości i ta decyzja jednak zostanie za kilka dni podjęta.